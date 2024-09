Faltando menos de 70 dias para o festival, Rap in Cena anuncia novas atrações e novidades

Preparando uma edição histórica para celebrar seus 10 anos, o Rap in Cena anunciou novidades para o line-up deste ano. Faltando pouco mais de 60 dias, Caio Luccas, Ryu The Runner, FELP 22, Mc Luanna, KayBlack e NADAMAL – Alee, Maru2d, PJ Houdini, Anezzi, Klisman, Aren e Scarp – foram anunciados para o festival, que acontece nos dias 16 e 17 de novembro, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia - av. Loureiro da Silva, 255). Os ingressos para o Rap in Cena já estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$219,00 + taxas.Já estão confirmados para o 10º Rap in Cena: Ja Rule e Rich The Kid — atrações internacionais — Djonga, L7nnon, Wiu, Lourena, Cynthia Luz, Veigh, Duquesa, Major RD convida Leall, Mano Brown convida Rincon Sapiência, Saulit convida Pedro Qualy e Pelé Mil Flows, Reid, Uclã, Teto, Bertoi Hyper, Mc Kadu, CP no beat, Tokiodk, Kyan, Boladin 211, Lc Advanced e Filipe Ret.Filipe Ret chegará ao Rap in Cena com sua turnê de 15 anos, FRXV. O gestor, empresário e rapper carioca traz ao RS o mesmo show especial que irá apresentar no Rock in Rio 2024. Sucesso de público e uma das atrações mais aguardadas do RiC, Ret soma participações no festival, inclusive na primeira edição em 2014.Na edição de 2023, o festival trouxe mais de 70 nomes, totalizando 28 horas de música e arrecadando mais de 80 toneladas de alimentos. E o Rap in Cena foi além da música, abrigando também a Vila Olímpica. A arena promoveu atrações como skate, basquete, breaking, boxe, kickboxing, jiu-jítsu, batalha de rima e slam.