Intérprete de Freddie Mercury leva fãs de volta a 1986 com o show Queen Legend

Renomado como um dos maiores intérpretes de Freddie Mercury do mundo, E. Balbo une-se à banda Queen Legend para uma homenagem emocionante à icônica banda britânica Queen. Reconhecido pela sua notável semelhança vocal e presença de palco, E. Balbo guia o público por uma jornada musical, capturando a energia única de Freddie Mercury em show nesta sexta-feira (13), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). O espetáculo tem como inspiração o show da banda no Wembley Stadium, em Londres, no ano de 1986. Os ingressos estão disponíveis na plataforma uhuu.com a partir de R$65,00.Acompanhado pela banda tributo Queen Legend, que conta com Cauê Brisolla na guitarra representando Brian May, o espetáculo promete uma experiência autêntica e eletrizante para os fãs de Queen e admiradores de música de alto calibre. A banda é conhecida por sua precisão musical e respeito à obra original, recriando com maestria os maiores sucessos e clássicos atemporais, como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Somebody to Love.