Pabllo Vittar apresenta o show do novo álbum "Batidão Tropical Vol. 2"

A drag queen Pabllo Vittar está de volta aos palcos do Brasil com o seu mais novo trabalho. Batidão Tropical Vol. 2 desembarca em Porto Alegre nesta sexta-feira (13), no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos estão disponíveis em uhuu.com e na bilheteria do local, a partir de R$ 70,00 + taxas. A dona do hit K.O sobe no palco às 21h. Nascida em São Luís/MA, Phabullo Rodrigues da Silva – nome de batismo -, carrega em seu portfólio seis álbuns de estúdio, diversas parcerias e sons nas paradas musicais do mundo. Neste final de semana, a artista promete entregar uma verdadeira mistura de pop com os ritmos do Nordeste, onde passou parte da sua infância e construiu suas referências musicais.Pabllo voltou a excursionar na América do Norte e Europa em 2022, onde performou em grandes festivais internacionais. Além disso, Vittar também foi atração no Lollapalooza – nas edições do Brasil, Chile e Argentina - e no Primavera Sound. Ela com mais de 26 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 2 bilhões de views no YouTube e mais de 3,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify.