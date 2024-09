Fundação Ecarta abre novas exposições no começo de setembro

Nesta quarta-feira (11) às 19h, inauguram três exposições na Galeria Ecarta (av. João Pessoa, 943). A atividade inicia com um diálogo às 17h, com a participação dos artistas conversando sobre seus processos criativos, seguido de um coquetel de abertura. Arlete Santarosa e Beatriz Balen Susin apresentam, através do projeto Artista + Artista, uma coleção com mais de 70 obras, sendo 27 xilogravuras, 33 desenhos e 11 pinturas. Já o artista visual Luka Vargas mostra sua criação em Encontro às cegas no Projeto Potência. As mostras estarão disponíveis para visitação até 13 de outubro, de terça a domingo, das 10h às 18h, com entrada franca. Em Ruas e personagens, Santarosa expõe sua famosa e premiada série de xilogravuras de Porto Alegre, com tradicionais logradouros, edificações históricas e parques, além de novas paisagens, em que destaca a exuberância da vegetação urbana que já anuncia a primavera e começa a colorir a cidade. Susin, por sua vez, faz uma série de retratos, ao estilo 3x4, desenhando as faces anônimas dos transeuntes que povoam os lugares do cotidiano, associadas a frases extraídas das anotações em seus cadernos de estudos da arte. O artista visual Luka Vargas mostra sua criação na terceira exposição do ano neste espaço dedicado à arte contemporânea e a jovens artistas. A mostra apresenta objetos, instalações e esculturas com texto de apresentação dos artistas visuais, pesquisadores e professores da UFPel, Martha Gofre e Ricardo Ayres.Pintora, desenhista e professora, Beatriz Balen Susin também segue em cartaz no projeto Artista Professor/Professor Artista com uma série de pinturas figurativas chamada Onde andam os sonhos?, com sua característica expressão artística da densidade humana, carregada de cores vibrantes, que representam personagens do Brique da Redenção.