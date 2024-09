Morre Ricardo Stricher, o cronista fotográfico de Porto Alegre

Porto Alegre amanheceu mais triste neste sábado, 7 de setembro, com a notícia do falecimento do repórter fotográfico Ricardo Stricher, aos 67 anos. Segundo informações obtidas por amigos, Stricher teria falecido em sua residência.

Figura conhecida em Porto Alegre, Stricher tinha como marca do seu trabalho o registro do cotidiano, dos detalhes da cidade. Esse olhar cuidadoso ficou registrado no livro “Porto Alegre Invisível”, lançado pela editora Libretos, em 2012.

A paciência para circular pelas ruas avenidas de Porto Alegre em busca do melhor registro fazia do fotógrafo um andarilho sempre presente e seguidamente visto, principalmente na região do Centro Histórico.

"Prefiro andar um dia inteiro com a máquina do que passar o resto da vida lamentando a foto que não tirei", disse em entrevista ao site Coletiva.net, no ano de 2016. À câmera fotográfica, sua companheira inseparável pelas andanças, ele dava uma importância menor. "Eu fotografo com o olhar, a máquina é apenas um acessório."

Fotógrafo por mais de quatro décadas, Stricher trabalhou na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na Câmara Municipal, no Palácio Piratini, no Jornal Zero Hora e, como freelancer, em jornais e revistas locais e nacionais. Ricardo teve 17 exposições individuais onde apresentou seu trabalho.

Nas redes sociais, amigos e parceiros de longa data de Stricher lamentaram o falecimento. “O Ricardo era um sujeito querido, generoso, divertido e um grande artista fotográfico”, salientou o músico Henrique Mann. “Ricardo Stricher era um grande artista. Que tristeza!”, disse o ator Oscar Simch.

O jornalista José Antônio da Silva, por sua vez, destacou o espírito brincalhão, mas sempre com um toque crítico de Stricher. “Apreciava em especial seu olho talentoso de fotógrafo. Um dos melhores. Deixa saudades, mas também uma obra importante”, enfatiza.

O também jornalista e fotógrafo Rogério Soares lembrou da relação de Stricher com Porto Alegre. “Sujeito Ímpar! Sabia respirar e fotografar Porto Alegre como poucos. Pai amoroso e grande amigo”, observa.

Em nota curta em suas redes sociais, o Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul lamentou o falecimento, unindo-se à família no momento de tristeza.

Ainda não há informações sobre a cerimônia de despedida.

Ricardo Stricher deixa a filha Lavínia.