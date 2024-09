Festival de Cinema Acessível Kids exibe filme na Escola Especial para Surdos Frei Pacífico

O Festival de Cinema Acessível Kids fará na próxima terça-feira (10), às 13h30min, uma sessão especial com o filme Divertida Mente, na Escola Especial para Surdos Frei Pacífico, no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre. O projeto é voltado à inclusão educacional de crianças cegas ou com baixa visão, surdas ou com deficiência auditiva ou com deficiência intelectual ou cognitiva e população de baixa renda. A iniciativa tem a chancela da Unesco e neste ano participa da 38ª edição do "Criança Esperança". A sessão é fechada para cerca de 60 alunos da escola.Sidnei Schames, idealizador e diretor do Festival de Cinema Acessível Kids, explica que a janela de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para quem não ouve e as legendas descritivas, para quem não sabe Libras, garantem acessibilidade ao público. Além disso, o Festival promove uma recepção acolhedora do público para que todos se sintam bem e possam aprender uns com os outros a partir das sessões de cinema. “Tivemos casos de pessoas que fizeram curso de Libras para poder se comunicar com pessoas surdas a partir da experiência que tiveram nas edições anteriores. O Festival Kids é muito mais do que a exibição de filmes acessíveis. Trata-se de uma oportunidade de troca e aprendizado”, afirma, acrescentando que é a primeira vez que o evento acontece na Escola Especial para Surdos Frei Pacífico, embora a instituição já tenha levado alunos em sessões do Festival na capital gaúcha.A audiodescrição permite ao público com deficiência visual (pessoas cegas ou com baixa visão) ter acesso aos filmes através da descrição dos elementos visuais da obra. Pesquisas demonstram que esse recurso beneficia, ainda, espectadores com autismo, Síndrome de Down, deficiência intelectual e déficit de atenção.O Festival de Cinema Acessível Kids – a serviço da inclusão educacional, Edição 2024, tem a produção da Som da Luz e conta com o patrocínio da Bem Promotora e tem os seguintes apoiadores: Abraccio, Outback, Total Seguros, Gontof Comunicação, Dextera, Expressão Natura, Camale, iQueest, Sopa Digital, Senado Federal e Mundo Melhor.