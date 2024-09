Sesc Gravataí oferece oficina sobre áudio e montagem de show

Entre as próximas quarta (11) e quinta-feira (12), o Sesc Gravataí promove a oficina Áudio na Prática, ministrada pelo técnico de som Stanis Soares. Das 19h às 21h, o curso explora questões conceituais e práticas da montagem de som e produção de shows e acontece no Teatro da Unidade (Rua Anápio Gomes, 1241 - Gravataí). Para participar da qualificação é preciso ter mais de 15 anos. As inscrições podem ser realizadas no SAC da Unidade, de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h30min. A partir de R$60,00, a oficina conta com valores especiais para empresários, comerciários e seus dependentes, e descontos para participantes de projetos da entidade, como Sesc Vida e Vida em Equilíbrio. Os inscritos garantem ingresso para o show do Secos e Molhados Especial 50 anos, que acontece na sexta-feira (13), também no Teatro do Sesc Gravataí, além da oportunidade de adquirir experiência prática e participar da montagem da apresentação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3497-6118 ou WhatsApp (51) 3497-6263.Atuando na Unidade em Gravataí desde 2015, Soares é técnico de áudio e coordenador técnico no projeto Secos e Molhados Tributo. Ao longo da carreira, o profissional já atendeu diversos shows como técnico de som e iluminação para bandas e artistas como Renato Borghetti, Arnaldo Antunes, Os Fagundes, Raulzito Amorim e Os Feras, Glau Barros, Sigma 7 e Smokiche All Stars.