Grupo Ueba celebra 20 anos com peça inédita neste domingo em Caxias do Sul

O Grupo Ueba Produtos Notáveis preparou uma peça inédita para celebrar os seus 20 anos de estrada. O espetáculo teatral O Cavaleiro e o Dragão do Tempo foi produzido com recursos do Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral de Caxias do Sul – 2023 e terá sua apresentação de estreia neste domingo (8), às 16h, no Centro Cultural Moinho da Cascata, (Rua Henrique Riboldi, 69 - Caxias do Sul), em Caxias do Sul. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

A montagem, idealizada para espaços ao ar livre, e adequada para todas as idades, apresenta uma trupe de circo-teatro com a missão de contar a história de um cavaleiro que busca derrotar Chronos, o Dragão do Tempo. Ao longo da jornada, o cavaleiro enfrenta julgamentos e usa uma armadura para se proteger, mas logo percebe que essa não é a melhor solução. Com humor, a peça mistura filosofia, palhaçaria e cultura pop, utilizando formas animadas para dar vida aos personagens dessa saga épica. A trupe, para não ser devorada pelo implacável Dragão do Tempo, precisa contar essa história e manter-se viva.



A peça aborda, de maneira cômica e reflexiva, a fragilidade humana e a luta constante contra o tempo, explorando a coragem e a confiança em busca de realizações. Elementos característicos do Grupo Ueba, como manipulação de bonecos, formas animadas, circo-teatro e o uso da comédia como forma de instigar a reflexão ajudam a dar vida a essa intrigante narrativa. O espetáculo faz uma autorreferência à trajetória de 20 anos do Grupo Ueba. No palco, cenas, vestimentas e objetos de montagens anteriores são ressignificados, estabelecendo uma forte conexão entre a história do grupo e o público.





Sinopse:

A peça apresenta uma trupe de circo-teatro em uma missão única: contar a incrível jornada de um cavaleiro determinado a derrotar Chronos, o temível Dragão do Tempo. Repleto de coragem, o cavaleiro embarca em uma aventura épica que promete surpreender tanto ele quanto o público a cada passo. Com um tom leve e divertido, o espetáculo utiliza formas animadas e bonecos para contar essa história, proporcionando uma experiência que instiga reflexões através do riso.