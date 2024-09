Espetáculo 'G.H.' faz curta temporada na galeria La Photo

O espetáculo de teatro de dança G.H., dirigido por Renato Del Campão (Cia. Teatrofídico), estreia nesta sexta-feira (6), às 20h, na Galeria La Photo (Travessa da Paz, 44). Livremente inspirada no romance A paixão segundo G.H., de Clarice Lispector, a montagem terá outras duas apresentações, sempre às 20h, no sábado (7) e no domingo (8). Os ingressos custam R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira) e estão à venda pela plataforma Sympla. Cada sessão comporta 40 pessoas na plateia. Adaptada por Del Campão, a peça é uma grande partitura que resgata o Teatro do Oprimido de Augusto Boal (de quem o ator e diretor foi aluno em 1999) em um ato único. "Teatro de dança é um estilo que estudei com a bailarina Graziela Rodrigues e a coreógrafa Lia Lobato, nos anos 1980", explica o artista. "São coreografias encenadas, onde o teatro é mais visível que a técnica da dança", pondera.