Final de semana repleto de dança, chocolate quente e churros no CTG 35

Em uma parceria da Cadica Danças e Ritmos com Marcos Kieling Escola de Dança, será realizada a 29ª edição da festa Chocolate com Churros, no próximo domingo (8), a partir das 16h, no CTG 35 (av. Ipiranga, 5300). Os ingressos são limitados e possuem valor de R$100,00, que dá direito a uma caneca personalizada da festa, chocolate quente junto com merengue, churros, um prato de salgados e chá. Eles estão disponíveis na Marcos Kieling Escola de Dança (rua Olavo Bilac, 554).Ao todo serão apresentadas 15 coreografias entre flamenco, dança cigana, dança indiana, jazz, salsa, gauchesca, dança de salão e Transfordance. Além disso, haverá a participação de vários alunos e alunas de ambas as escolas, que apresentarão uma fusão entre dança flamenca e gaúcha. A ideia, de acordo com a bailarina e coreógrafa Cadica Costa, é que sempre haja uma integração entre o público e os bailarinos. O Chocolate com Churros surgiu a partir de uma das primeiras viagens da Cadica à Espanha, e faz parte dos costumes e das tradições espanholas tomar chocolate quente com churros nas tardes de inverno.