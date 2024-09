Ricardo Sondermann fala sobre Churchill e a arte da oratória em curso no Instituto Ling

Professor e cônsul honorário do Reino Unido no Rio Grande do Sul, Ricardo Sondermann estará no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) no mês de setembro para falar sobre Winston Churchill e a arte da oratória. Dividido em dois encontros nas quartas-feiras, (11 e 18) às 19h, o curso resgatará a história impressionante, por vezes divertida, do estadista britânico para mostrar o contexto em que seus principais discursos foram feitos. As inscrições para o curso custam R$252,00 e podem ser feitas no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural. Professores da rede pública de ensino podem solicitar bolsas de estudos com 80% de desconto pelo e-mail [email protected] do livro Churchill e a ciência por trás dos discursos (2018), Sondermann mostrará como o político conseguiu mobilizar nações e exércitos na luta contra o totalitarismo, apontando a ciência por trás da fala do político, considerado um dos maiores oradores do século XX e exemplo quando o assunto é retórica ou persuasão. Ao longo de décadas, Churchill comandou e esteve presente na construção do mundo moderno que hoje vivemos. Ocupou cargos de suma importância e, na Segunda Guerra Mundial, foi o líder ocidental que personificou e sustentou a luta contra o nazifascismo. O encontro do dia 11 será Como palavras mobilizaram a atenção de povos e exércitos e se transformaram em armas? Como Winston Churchill construía seus discursos? Winston Churchill foi o homem certo na hora certa? e o do dia 18, Por que ainda estamos falando de Churchill em 2024? Qual a importância e relevância de Churchill no século XXI?Ricardo Sondermann é formado em Administração de Empresas e especialista em Marketing pela UFRGS, com mestrado em Comunicação Social pela PUCRS. Chairman do capítulo Brasileiro da Churchill Society, durante 20 anos participou como Vice-Presidente da FEDERASUL.