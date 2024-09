Comédia estrelada por Glória Pires e Cleo estreia nesta quinta-feira nos cinemas

A comédia Vovó Ninja chega às telonas nesta quinta-feira (5). Estrelado por Glória Pires e dirigido por Bruno Barreto, o filme promete muitas risadas e momentos inesquecíveis. O longa marca a volta de Glória às telonas e traz ela e Cleo Pirescontracenando como mãe e filha pela primeira vez. Vovó Ninja também é estrelado por Leandro Ramos, Luiza Salles, Michel Felberg, Angelo Vital, Matheus Ceará, Dadá Coelho, Luiza Nery, Thiago Justino, Pedro Miranda e Miguel Lobo. O filme é uma coprodução da Galeria Distribuidora com a LC Barreto e o Grupo Telefilms.



Com roteiro de Rodrigo Goulart, Gustavo Acioly e Gabi Mancini, o longa conta a história de Arlete (Glória Pires), que vive reclusa e tem um estilo de vida zen. Ela se prepara para receber os três netos em sua casa, depois de muito tempo sem vê-los. Arlete não tem muita intimidade ou jeito com as crianças, que estão insatisfeitas de passar as férias com a avó em um sítio sem internet, cheio de regras e tarefas domésticas. Após uma tentativa de roubo no local, o caçula Davi (Angelo Vital) descobre que a avó tem habilidades fora do comum e, junto com os irmãos, faz de tudo para descobrir qual é o segredo de Arlete.