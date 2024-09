Sandro Cartier apresenta composições no Teatro de Câmara Túlio Piva

Sandro Cartier retorna, nesta semana, à matriz de compositor, violonista e cantautor. O show Tudo a seu Tempo acontece nesta quarta-feira (11) a partir das 20h, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575). Os ingressos custam entre R$20,00 e R$ 40,00 no Sympla. O espetáculo tem composições nas quais o artista reflete sobre sua trajetória desde os tempos de jovem até a atualidade. Ele é o resultado da maturidade artística, condição que assenta as ansiedades e foca nos projetos que têm a ver com a alma do artista, essenciais no seu modo de agir, viver e pensar a arte e a vida.



As composições de Cartier são moldadas em poemas, melodias e parcerias, transpondo para o violão sua bagagem percussiva e rítmica. As relações dos ritmos são sincrônicas com o universo da música pop, que mesmo transitando pelo popular, traz refinamento e uma rara riqueza musical.



Sandro Cartier é Mestre em percussão pela Universidade Federal de Santa Maria, Mestre e Doutor em Educação pela Universidade de Passo Fundo, onde ajudou a criar o Curso de Percussão daquela instituição. Ao longo dos anos, participou de inúmeros encontros por diversas cidades brasileiras, dos Estados Unidos e da Europa. Entre seus feitos, também fez trilhas sonoras para peças teatrais e para a TV, como o programa Mundo da Leitura (parceria entre o Canal Futura e UPF). Como percussionista, colaborou em trabalhos de bandas e músicos nativistas como César Passarinho, Luiz Carlos Borges, Luiz Marenco, Pirisca Grecco e Joca Martins. Também esteve ao lado de outros artistas nos mais diversos gêneros, nomes como Zé Caradípia, Estado das Coisas, The Hard Working Band e Ney Rosauro.