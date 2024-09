Inscrições para as atividades formativas da 3ª edição do Festival Porongos já estão abertas

As inscrições para a primeira oficina do projeto 3ª edição Festival Porongos – Concertos Descentralizados já estão abertas de forma gratuita através de formulário disponível no instagram @festivalporongos. A atividade irá ocorrer no dia 20 de setembro, das 10h às 17h, na Associação de Moradores da Cefer 2 (AMC2, Bairro Cefer 2, Rua 1, 182). Intitulada A Força da Mulher Periférica, a capacitação terá a condução da artista e socióloga Nina Fola (Coletivo Atinuké) e da multiartista Mayura Matos. Iniciativa criada em 2018 por jovens empreendedores gaúchos para impulsionar a cultura negra no Sul do Brasil, o Festival Porongos chega a sua terceira edição, amplificando sua atuação junto às comunidades periféricas de Porto Alegre. Com o objetivo de fomentar redes de artistas negros da indústria cultural local e democratizar o acesso às artes e à cultura, o projeto engloba a realização do Festival de Música Negra, que irá ocorrer no dia 20 de novembro, e uma série de atividades formativas, que irão beneficiar, especialmente, moradores da Zona Leste de Porto Alegre, a partir do mês de setembro. Entre poesias, crônicas e textos de mulheres racializadas e periféricas, permeadas por músicas do cancioneiro popular, a socióloga e cantora Nina Fola e a produtora Mayura Matos irão oportunizar o olhar particular e interno num espaço seguro constituído entre mulheres. O objetivo da oficina A Força da Mulher Periférica é acolher mulheres periféricas, trabalhadoras e que estão distantes dos espaços de autocuidado, proporcionando-lhes momentos de escuta e fala sobre questões cotidianas.