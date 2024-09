Leny Barcellos se apresenta em Porto Alegre com entrada franca

A cantora Leny Barcellos estará presente no Sotaque Bar (av. Protásio Alves, 699) neste sábado (7) às 20h para um show gratuito. Leny preparou um set list com alguns dos seus sons, incluindo o seu mais recente single Me Usa, e releituras de músicas consagradas da MPB, Rock e Soul.A música é uma composição da artista em parceria com o músico e produtor Tonho Crocco e produção musical de Wallace Fonseca, e está disponível em todas plataformas digitais. Leny Barcellos é cantora, compositora e multi-instrumentista com ênfase na guitarra.