Febre 90s volta a Porto Alegre para show no Opinião

O Febre 90s, uma das maiores sensações do hip hop brasileiro na atualidade, vai se apresentar pela primeira vez no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), neste sábado (7) às 20h30min. O grupo, que reúne o rapper Puma PJL e o produtor Sono TWS, iniciou a sua trajetória há três anos e tem quatro composições altamente requisitadas nos serviços digitais. Os ingressos para o show ainda estão disponíveis no Sympla, a partir de R$85,00. Além de sucessos como Sementinha do Mal e Você Está com Febre, a apresentação do duo também passará por outras músicas que evidenciam a afinidade da dupla e que conectam a carreira de ambos os artistas. O projeto iniciou de forma inusitada, quando o rapper – que estava gravando o seu primeiro EP – declarou a sua admiração pelas batidas do produtor e o seu desejo de uma possível colaboração. Com base no rap underground (boombap) dos anos 90, o trabalho do duo ainda traz a sagacidade e a realidade de muitos jovens que vivem nas periferias de todo o Brasil.