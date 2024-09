Exposição fotográfica sobre comunidade Mbya Guarani recebe visitações em dois lugares da cidade

A exposição Ore Reko (Nossa Cultura) estará aberta ao público a partir desta quinta-feira (5) até o dia 22 de setembro, com uma iniciativa inovadora em promover a ação em dois lugares: a Casa da Memória Unimed Federação/RS (rua Santa Terezinha, 263), do Instituto Unimed/RS e o Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Com entrada franca, o público verá uma curadoria de fotos diferente em cada espaço. A mostra apresenta, ao todo, 50 imagens da vivência da comunidade dos Mbya Guarani, com habitantes da Tekoa Nhe'Engatu, no município de Viamão, sob olhar do fotógrafo Luíz Horácio. O visitante da Casa da Memória Unimed Federação/RS é convidado a completar sua visita na Sala de Exposições do teatro e vice-versa. Assim, dois espaços diferentes mas complementares proporcionam o encontro com uma cultura e um conjunto de valores nem sempre bem compreendidos ou valorizados.



No interior do município de Viamão, numa área com mais de 148 hectares, pulsa a tekoa Nhe'engatu da etnia Mbya Guarani, composta por quarenta e seis famílias, cento e quarenta e duas pessoas. Pessoas que respeitam e preservam a natureza que conta com espécies ameaçadas de extinção, têm imenso cuidado com os cursos hídricos; plantam batata, milho, mandioca, batata doce, feijão etc. Recentemente, também, não ficaram imunes à tragédia climática que afligiu o Rio Grande do Sul. Atualmente, a etnia apresenta população em torno de 8.000 pessoas, em sete estados, sendo uma das etnias mais numerosas do Brasil. Além do nosso país, os Mbya vivem no Paraguai, Argentina e Uruguai.



As visitas no Theatro ocorrem de terça a sábado, das 15h até a hora do espetáculo. Aos domingos, a partir das 16h até a hora do espetáculo. Na Casa da Memória, a exposição está aberta de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, e nos sábados, 7 e 21 de setembro, das 10h às 14h.