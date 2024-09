Show no Espaço Cultural 512 marca reencontro do Grupo Pau Brasil

Surgido nos anos 70, a história do Grupo Pau Brasil se confunde com a do swing e mais tarde do samba rock. Sucessos como Massagem, Tá na hora e Grama verde estão no setlist que a banda apresentará em seu reencontro. O evento será nesta quinta-feira (5), no Espaço Cultural 512 (rua João Alfredo, 512), a partir das 21h. Este será o primeiro show de uma série que percorrerá o interior do Rio Grande do Sul e ainda passa por São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Espaço ou diretamente no local, a partir de R$25,00. A produção fica por conta da Carrasco Produções e a realização da 512 Produções.Oriunda do gênero legitimamente afro-gaúcho, o grupo tem como vertente a música urbana da periferia e dos bairros com forte presença de jovens negros de Porto Alegre. Seu início ocorreu no ano de 1975, quando Bedeu, um dos criadores do gênero, convidou os amigos Cy, Nego Luis, Alexandre Rodrigues, Leco do Pandeiro e Leleco Telles para formar o grupo que ganharia notoriedade a partir do momento em que mudassem para São Paulo.Desde a chegada no sudeste, o grupo gaúcho conquistou o mercado, com reconhecimento de crítica, público e da classe artística. A primeira obra foi o LP O samba e suas origens (1978), da gravadora Discos Copacabana. Com o passar do tempo, o grupo decide encerrar suas atividades coletivas, alguns dos membros seguindo até carreira solo e outros projetos.Atualmente, o grupo é formado por Carlos Alexandre Rodrigues, Nego Luis e Mestre Cy, remanescente da formação original, agora reformulado, contando com músicos como Zê e Zaleco, dois renomados guitarristas, mais o jovem baterista Jiraya, que traz no DNA toda a sonoridade percussiva de seu pai Mestre Cy.