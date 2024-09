Espetáculo infanto-juvenil promove reflexões críticas sobre colonização e racismo

Nesta semana, o Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) recebe o espetáculo infanto-juvenil Piquenique: Uma História de Fantasmas, do Coletivo Nômade de Teatro e Pesquisa Cênica. A apresentação, que acontece nesta quarta (4) e quinta-feira (5) às 15h, aborda diferentes temas, como ancestralidade, memória e preconceitos através de uma forma lúdica. Ela foi selecionada na Convocatória Ocupa Teatro, da Unidade. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos no SAC da Unidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, ou pelo site sesc-rs.com.br/espetaculosculturais. Os valores variam entre R$20,00 e R$40,00. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3284-2000 ou Whatsapp (51) 98608-5456.A história gira em torno de uma curiosa menina chamada Lua, que vive na ilha Farol, mas tem fascinação por descobrir quem são e como vivem os terríveis fantasmas da ilha vizinha – a ilha Piquenique – mesmo sabendo que é expressamente proibido mencioná-los ou conhecê-los. A peça reflete sobre as estruturas sociais e promove reflexões críticas sobre processos de colonização, racismo, configurações familiares normativas, responsabilidade na adoção de crianças, violência simbólica e preconceito de classe.