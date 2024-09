Circo Híbrido comemora 20 anos com novo espetáculo em cartaz no CHC Santa Casa

Como parte das celebrações de seus 20 anos de trajetória, o Circo Híbrido entra em temporada com novo trabalho, intitulado Cir.co - minidicionário poético das artes circenses. A encenação inédita estará no Teatro do CHC Santa Casa (Independência, 75), de quinta-feira (5) a sábado (7), sempre às 20h. A bilheteria conta com ingressos a preços populares (R$ 39,60) e uma cota com valor especial aos artistas circenses (R$ 20,00), com ingressos à venda no site do Circo Híbrido.O novo espetáculo integra o projeto Atravessamentos e mistura diferentes técnicas e linguagens, que passam pela comicidade, malabarismo, acrobacia aérea, acrobacia de solo, força capilar, dança e música. O espetáculo conta com trilha sonora original de Viridiana, projeto de iluminação assinado por Carol Zimmer e cenografia de Luís Cocolichio. Após a sessão de sexta-feira, está previsto um bate-papo com o elenco; no dia 13, no CHC Santa Casa, o grupo também irá oferecer oficinas gratuitas de Vivência Circense. A sessão de sábado terá acessibilidade em Libras e audiodescrição.