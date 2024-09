Domingo será marcado por recital de canto lírico na OSPA

Após um hiato de alguns meses, a série Música de Câmara retorna neste domingo (8) com o grupo QuattrUm, formado por integrantes do Coro Sinfônico da OSPA com grande atuação na cena lírica gaúcha: Carol Braga (mezzo-soprano), Elisa Machado (soprano), Felipe Bertol (tenor), Ricardo Barpp (baixo) e Eduardo Knob (piano). O recital tem entrada gratuita, e inicia às 18h na Casa da OSPA (av. Borges de Medeiros, 1501).O programa é dedicado ao Lied e traz alguns dos maiores compositores do estilo: Robert Schumann (1810-1856), Franz Schubert (1797-1828), Johannes Brahms (1833 - 1897), Hugo Wolf (1860 - 1903), Gustav Mahler (186 - 1911) e Richard Strauss (1864 - 1949). De origem germânica, Lied é uma canção escrita para voz e piano, forma musical que se consolidou no Romantismo. O programa termina com Zigeunerlieder, um ciclo de 11 canções de Brahms inspiradas na música folclórica cigana que serão cantadas pelos quatro cantores e o pianista.