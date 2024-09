Gravura Galeria de Arte leva ao exterior obras de artistas gaúchos

A Gravura Galeria de Arte foi convidada pela Embaixada do Brasil em San José, Costa Rica, a realizar evento em homenagem aos 202 anos da Independência do Brasil, no Museu de Arte Costarricense. A exposição BRAVURAS! apresentará obras de 30 artistas do Rio Grande do Sul, e terá vernissage para autoridades nesta sexta-feira (6) na Costa Rica. Já o público em geral poderá conferir as obras de 7 de setembro a 31 de outubro de 2024, no Museo de Arte Costarricense – MAC (Parque Metropolitano La Sabana, San José, Costa Rica).BRAVURAS! faz alusão à bravura do povo gaúcho em meio a adversidades e atrela as diversas gerações de artistas à variedade das técnicas empregadas e a diversidade de estilos. A Gravura Galeria de Arte selecionou os artistas, entre contemporâneos e históricos, alguns que não estão mais entre nós, mas que deixaram importantes legado. Ao todo, obras de 30 gaúchos estarão expostas, que também poderão ser conferidas no Festival Internacional de Las Artes Costa Rica (FIA) realizado pelo Ministério de Cultura e Juventude do país, no final do ano.Em tempos de elitização das manifestações plásticas, nos quais a propalada democratização das artes nunca esteve tão distante da população, BRAVURAS! traz a gravura como meio democrático de manifestação artística que permanece entre nós. O público de Costa Rica conhecerá gravuras gaúchas nas mais diversas técnicas, como serigrafias, gravuras em metal, xilogravuras, litogravuras e monotipias em vários estilos e dimensões, mostrando a riqueza da gravura produzida em nosso estado.Os artistas participantes são: Alice Brüeggemann, Alice Soares, Antonio Gutierrez, Benno Pferscher, Britto Velho, Clara Pechansky, Claudia Sperb, Eduardo Vieira da Cunha, Eliane Santos Rocha, Erico Santos, Esther Bianco, Helena Kanaan, Hilda Mattos, Inês Benetti, Kika Herrmann, Lurdi Blauth, Maria Inês Rodrigues, Marta Loguércio, Marta Penter, Miriam Tolpolar, Paulina Eizirik, Paulo Amaral, Paulo Porcella, Paulo Olszewski, Rejane Karam, Rosali Plentz, Vasco Prado, Victor Hugo Porto, Vitor Senger e Wilson Cavalcanti.