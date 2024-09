Jazz Gig convida Clube da Esquina para celebração de 20 anos

Na sexta-feira (6), o Grezz (rua Almirante Barroso, 328) receberá show especial do Jazz Gig 20 anos. O convidado será o Clube da Esquina Tributo RS, e a apresentação terá repertório que celebra duas décadas do grupo, com standards de jazz e tesouros escondidos da música instrumental brasileira, também o jazz funk – uma das marcas do setlist da banda. Beto Xavier (FM Cultura) será o mestre de cerimônia e toda renda da bilheteria deste espetáculo será revertida para a reforma do Grezz, afetado pelas enchentes. Os ingressos estão disponíveis no Sympla a partir de R$20,00.A JazzGig é formada por Marcelo Campos (bateria), Leandro Hessel (piano/teclados) Marcelo Figueiredo (sax tenor), Marcelo Ribeiro (sax alto), Chico Gomes (flugelhorn), Rafael Capaverdi (guitarra), Luiz Mario Tavares (percussão), Gustavo Pessota (baixo elétrico) e Gabriel PC (trompete). O Clube Da Esquina Tributo RS promete trazer uma 'viagem' por Minas Gerais por meio da sua magistral música, na obra de três de seus maiores compositores: Milton Nascimento, Beto Guedes e Lô Borges. O grupo faz um apanhado de diversas fases da carreira dos artistas, destacando, o álbum Clube da Esquina, lançado em 1972, que forjou um movimento que conquistou o respeito mundial de músicos, crítica e público. O grupo conta com: Alemão Jef (voz e violão 12 cordas), Zeca Garcia (guitarra), Daniel Vlacic (contrabaixo), Luciano Bolobang (bateria), Sergio Gomes (teclado/piano/bandolim, harmônica e voz) e Marcelo Figueiredo (sax).