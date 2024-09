Dudu Sperb & Cau Karam experimentam novo som no Café Fon Fon

Nesta quinta-feira (5), Dudu Sperb e Cau Karam voltam a se apresentar no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22), interpretando grandes obras do cancioneiro brasileiro. Nesse show, além do violão, Cau tocará viola de dez cordas, instrumento que tem encantado a dupla na busca de uma nova sonoridade. Na quinta, a partir das 21h, eles apresentarão o progresso dessa transição, alternando entre os dois instrumentos. No repertório, canções de José Miguel Wisnik, Vitor Ramil, Caetano Veloso, Jacob do Bandolim, Lupicinio Rodrigues, Dori Caymmi, Egberto Gismonti, Ary barroso e Chico Buarque, assim como composições do próprio Dudu Sperb. O couvert é de R$ 40,00.