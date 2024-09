Bate o tambor no Sarau Voador

O Sarau Voador - Literatura e Improvisos Transcriados Tudo com Elas terá a sua sexta e última edição do ano nesta quarta-feira. Conduzida pela atriz e diretora Deborah Finocchiaro e pelo jornalista cultural Roger Lerina, as convidadas do evento são Nina Fola, cantora, percussionista e compositora, e Nina Nicolaiewsky, cantora e compositora que atuou em diversos grupos musicais na cidade. O Sarau inicia às 19h, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190). O ingresso será um pacote de absorvente higiênico, destinado a meninas e mulheres de baixa renda.