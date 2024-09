2,1 mil caracteres e o paradoxo que a tecnologia traz

Quando soube que o número de caracteres para escrever as crônicas do Jornal do Comércio seria de cerca de 2,1 mil, cheguei a pensar, em um primeiro momento, que seria pequeno o espaço. Depois me lembrei que, por muito tempo, o limite do Twitter (atual X) era 140 caracteres, então percebi que tinha um latifúndio para preencher.

Não que a qualidade do que é escrito deva ser avaliada pelo tamanho, porém, nos dias de hoje, uma crônica nesse formato praticamente é um tratado científico. Porque a vida acelerou, apesar da leitura, na minha opinião, ser um prato que deveria ser apreciado calmamente e não um sanduíche que a gente engole na frente do computador para continuar alguma tarefa.

Imagina como seriam alguns livros clássicos hoje se quisessem acompanhar a pressa do nosso cotidiano (alerta de spoiler). Moby Dick: “Chamai-me Ismael, meu capitão queria fisgar uma baleia branca, o navio afundou, morreram todos, menos eu”. No caso de Shakespeare: “Romeu e Julieta se amam, suas famílias se odeiam, deu ruim pro match”.

Eu escrevendo esse “textão” e você lendo até aqui (bom, espero que você ainda esteja aqui... alô?) não é algo comum no nosso dia a dia. Não quer dizer que como as coisas são atualmente seja algo bom ou ruim, elas são do jeito que são. Mas, a falta de leituras mais profundas, mais tempo para se dedicar a um livro, pode deixar a nossa sociedade mais rasa, sem tanto poder de contextualização.

É um paradoxo que hoje, com todas as facilidades tecnológicas que temos para acessar diversas obras, de vários autores nacionais e internacionais, não tenhamos mais tempo ou vontade de ler esses materiais. Eu já enchi meu Kindle de textos e vou me enganando: “uma hora eu leio todos”. Aí chega o compromisso da vez e acaba com os meus planos.

De qualquer forma, estou chegando perto dos 2,1 mil caracteres propostos e almejo ser preciso. Números redondos é algo muito sério. Tente ir ao supermercado e pedir 163 gramas de queijo muçarela e se prepare para o olhar atônito ou até mesmo furioso do atendente. Então, fecho por aqui e vou tentar seguir meu próprio conselho e ler um livro.