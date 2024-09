Projeto oferece oficina artística gratuita para pessoas surdas em Porto Alegre

O projeto Corpo-significante, curso voltado para pessoas surdas a partir de 16 anos, oferece uma experiência gratuita e imersiva em fotografia, teatro, dança, performance, gravura e desenho para a comunidade surda de Porto Alegre. O laboratório artístico, conduzido pelos arte-educadores Laura Moreira e Eduardo d'Avila e os professores-intérpretes Raquel Reis e Ruan de Carvalho, está com inscrições abertas até este sábado (7), que podem ser realizadas através de formulário disponível no instagram do projeto, @corpo_significante.O projeto, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, divide-se em 8 encontros, realizados aos sábados, entre setembro e dezembro, no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223). Durante as oficinas, os participantes poderão experimentar um pouco de cada linguagem artística; ao fim dos encontros, uma mostra aberta exibirá as produções da turma ao público. Uma bolsa-auxílio para deslocamento e alimentação também será oferecida a quem participar.A idealizadora do projeto, Laura Moreira, conta que a ideia para a criação do projeto surgiu em uma residência de arte-educação promovida pela galeria. O professor especializado em educação de surdos, Ruan de Carvalho, atua em duas escolas de educação surda e explica que, para ele, a importância do projeto está no incentivo da autonomia e da expressividade das pessoas surdas, valorizando suas capacidades de criação nas artes. Setembro é considerado um mês importante para a comunidade surda, pois reúne três dias de visibilidade: o Dia Internacional da Língua de Sinais, em 23 de setembro; o Dia do Surdo, em 26 de setembro; e o Dia Nacional do Tradutor e Intérprete de Libras, celebrado em 30 de setembro.