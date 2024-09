Última edição do Projeto Sarau Voador acontece nesta quarta

O Sarau Voador - Literatura e Improvisos Transcriados Tudo com Elas terá a sua sexta e última edição nesta quarta-feira (4). Conduzida pela atriz e diretora Deborah Finocchiaro e pelo jornalista cultural Roger Lerina, a atração terá como convidadas Nina Fola, cantora, percussionista e compositora, e Nina Nicolaiewsky, cantora e compositora que atuou em diversos grupos musicais na cidade. O Sarau inicia às 19h, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190). O ingresso será um pacote de absorvente higiênico destinado a meninas e mulheres de baixa renda.A conversa será baseada na obra de Nina Fola, que traz em sua música o tambor como principal ligação com sua ancestralidade. A apresentação integra o projeto Sarau Voador - Tudo com Elas, com seis edições, que homenageou mulheres artistas do Rio Grande do Sul como: Lilian Rocha, Delma Gonçalves, Gisela Rodriguez, Júlia Ludwig, Heloisa Palaoro, Renata de Lélis, Nina Nicolaiewsky, Gabriela Lery, Bibiana Petek, Nina Fola, Kiti Santos, Magda Loitzembauer e Graziela Pires e Dejeane Arrué do Grupo 50 Tons de Pretas.Todas as edições contaram com a presença de uma convidada, uma artista homenageada, o artista visual Alexandre Carvalho A21, por meio de pintura ao vivo, os apresentadores Deborah Finocchiaro e Roger Lerina e tradução para LIBRAS.