Edição 2024 do Unimúsica promove shows gratuitos e atividades formativas na Ufrgs

A partir desta terça-feira, o Salão de Atos da Ufrgs (av. Paulo Gama, 110) recebe mais uma edição do Unimúsica, projeto com mais de quatro décadas de história que, a cada ano, elege um tema no qual articula-se uma agenda de shows e ações formativas, que nesta edição duram até sexta-feira. O Unimúsica 2024 se chamará Remixando RS, reafirmando o compromisso do projeto e reerguendo o campo da música local, severamente impactado pelas enchentes. A programação contará com quatro shows no Salão de Atos, todos às 20h, com entrada franca mediante doação de 1kg de alimento não perecível. A entrada será por ordem de chegada e mediante lotação. Além disso, o evento promete outras 12 ações formativas espalhadas pelos dias de festival. As inscrições para participar das ações são gratuitas, feitas através do site https://www.ufrgs.br/difusaocultural/unimusica2024/, e as mesmas acontecem no Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333).

Promovido pelo Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da Ufrgs, o Unimúsica 2024 conta com o apoio cultural da Fundação Médica do Rio Grande do Sul e com uma equipe curatorial composta pela musicista e pesquisadora Clarissa Ferreira, o professor Felipe Merker Castellani, pelas produtoras culturais Lígia Petrucci e Mauryani Oliveira, pelo músico Loua Pacôm Oülai e pela coordenadora do projeto, Ana Laura Freitas.

Ana Laura relata que a ideia inicial do projeto eram shows mensais, a partir do mês de junho, em comemoração aos 90 anos da Ufrgs. Porém, o desastre climático mudou os planos da organização, que decidiu abraçar músicos afetados pelas águas, direta ou indiretamente, com o propósito de formar, educar e reedificar a cadeia musical gaúcha. "A gente reestruturou todo o festival, e abriu também uma chamada para as ações formativas, ajudando não só os músicos e as pessoas que trabalham com a parte técnica, mas também aqueles profissionais que não estão em cima do palco."

Em relação à escolha dos artistas que iriam tocar no festival, a coordenadora conta que a equipe curatorial foi imprescindível nesse momento, e que seus contatos com outros Coletivos e outros projetos os ajudaram a entender quais artistas seriam ideais para o Unimúsica deste ano. Cada dia de show conta com um conjunto de artistas que foram, de alguma forma, impactados pela enchente. Alguns cancelaram shows, outros perderam seus instrumentos de trabalho e outros tiveram até de deixar suas casas. "Dentro de uma universidade pública sempre teve essa premissa, de apresentar uma programação diversa e a liberdade de trazer artistas que estão em diferentes momentos e que muitas vezes não frequentam os meios mais protagonistas na difusão das suas músicas", acentua Ana Laura.

Com a premissa de ter uma programação representativa de diversas cenas musicais locais, nesta terça, às 20h, o público terá um encontro de duas gerações de sambistas: Pâmela Amaro convida Luiza Hellena para o seu Samba às Avessas. Na sequência, na quarta-feira, o Conjunto Musical La Digna Rabia e o Coral Araí Ovy apresentam o espetáculo Sementes da Retomada, e recebem o percussionista Lucas Kinoshita. Em uma noite para revisitar o papel das mulheres no regionalismo gaúcho, Shana Müller abre o evento da quinta-feira com as representantes do Peitaço da Composição Regional. Em seguida, Clarissa Ferreira, Ana Matielo, Emily Borghetti, Ana Lindmann e Tamiris Duarte, com Mariana Marmontel, que representa o coletivo Poetas Vivos, apresentam seu trabalho. Por fim, o festival encerra na sexta-feira com o diálogo entre a música instrumental e a nativista, em um show do Renato Borghetti Quarteto, que conta com as participações dos multi-instrumentistas Gilberto Oliveira e Gustavo Brodinho.