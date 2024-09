Exposição oferece um mergulho na vida dos imigrantes alemães chegados há 200 anos no RS

Um mergulho afetivo no cotidiano das primeiras nove famílias imigrantes alemãs que desembarcaram no Rio Grande do Sul há 200 anos é proporcionado pelo Kempinski Laje de Pedra em sua exposição Heimatland - pátria, em alemão. Realizada como parte da programação em celebração ao bicentenário da chegada do povo germânico no Brasil, a mostra tem curadoria de Eleonora Joris, convidada pelo Instituto Cultural Laje de Pedra para se debruçar sobre objetos e documentos do rico acervo do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo e proporcionar uma verdadeira imersão cultural. A exposição é aberta ao público em geral na Galeria do Laje (Rua das Flores, 222 - Canela) até 15 de setembro. Eleonora explica que o objetivo da exposição foi demonstrar como era uma casa da colônia, um armazém, uma festa reunindo as famílias. Os visitantes são recebidos em um corredor repleto de tecidos bordados e painéis com fotos que narram através de uma cronologia visual a chegada dos imigrantes: o navio, a documentação, as primeiras casas e, já estabelecidos, a organização em clubes, espaços esportivos e cooperativas. O documentário Walachai, de Rejane Zilles, sobre uma pequena comunidade rural no interior de Morro Reuter em que as pessoas até hoje falam um antigo dialeto alemão, é exibido em looping.Na sala principal, os ambientes privados e públicos se mimetizam com registros em documentos e fotos das famílias colocando o visitante no centro desse cotidiano. Estima-se que entre os séculos 18 e 19 mais de 10 milhões de imigrantes germânicos deixaram o continente europeu. A mostra é composta principalmente por artigos do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, localizado na cidade considerada o berço da imigração alemã no Brasil e onde está o maior acervo memorial da imigração alemã na América Latina - com 10 mil objetos, 25 mil livros, 85 mil fotos, 9 mil jornais e 12 mil documentos. O local foi atingido pela enchente que assolou o município e agora conta com apoio do Kempinski Laje de Pedra, dentre outros parceiros, para sua reconstrução e revitalização.