Clube de Cinema de Porto Alegre lança 2ª Edição do ZineClube

O Clube de Cinema de Porto Alegre (CCPA) anuncia o lançamento da 2ª Edição do ZineClube, publicação trimestral criada e produzida pelos seus associados. Com o tema Som no Cinema, esta edição explora a importância e o impacto das trilhas sonoras nas produções cinematográficas. O lançamento ocorrerá neste sábado (31) às 10h15min, durante a exibição do filme Mar Adentro na Sala Redenção, no Campus Central da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333). O evento de lançamento é aberto à comunidade, e a versão impressa do Zine será distribuída gratuitamente.A nova edição do ZineClube traz 13 textos, um editorial e uma entrevista exclusiva com Kiko Ferraz, artista multifacetado, designer de som, dublador, compositor e professor, recentemente premiado na categoria de Melhor Desenho de Som pelo filme Memórias de um Esclerosado, no Festival de Cinema de Gramado de 2024. Os leitores encontrarão reflexões sobre a relevância das trilhas sonoras, o papel das canções como personagens, músicas que evocam memórias e marcaram o cinema, o uso do silêncio no audiovisual, entre outros tópicos.A sessão é uma parceria entre o CCPA, a Sala Redenção e o Instituto Cervantes de Porto Alegre. Dirigido por Alejandro Amenábar, Mar Adentro é um filme franco-ítalo-espanhol de 2004, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Baseado na história real de Ramón Sampedro, narra a luta de um marinheiro que ficou tetraplégico após um acidente de mergulho, e luta pelo direito à eutanásia, enfrentando a sociedade, a Igreja e sua própria família.