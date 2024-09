Fruto Proibido retorna aos palcos nesta sexta para celebrar Rita Lee nos tempos d’Os Mutantes e Tutti Frutti

O show da banda Fruto Proibido chega novamente a Porto Alegre nesta sexta-feira (30), às 21h, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Os ingressos custam de R$30,00 a R$90,00, e estão à venda no Sympla. Nos anos 1990, um grupo de amigos que fez parte do rock gaúcho e da efervescência do cenário musical na Capital se juntou para reverenciar Rita Lee no auge d'Os Mutantes (1966–1972) e Tutti Frutti (1973–1978), dois grupos que causarem grandes revoluções no mundo da música e da sociedade em plena ditadura militar. Com a morte da artista, em maio de 2023, Neca Wortmann (voz), Justin Vasconcelos (guitarra), Marcelo Mendes (baixo), João Maldonado (teclado) e Daniel Fontoura (bateria), que nunca perderam o contato, decidiram voltar com a banda para reverenciá-la.Fruto Proibido é o nome do quarto álbum da artista e o segundo junto à Tutti Frutti, lançado oficialmente em 1975 pela Som Livre, com produção de Andy Mills. Um hard rock brasileiro com uma pegada de blues e elementos da música pop que abordava em suas canções temáticas que condiziam com o conturbado cenário social e político do Brasil na década de 1970, e, também, um dos trabalhos de maior representatividade feminista da história da música brasileira muito à frente do seu tempo. Um clássico do rock nacional que quebrou todos os paradigmas da época que coroou Rita com o título de Rainha do Rock, sendo, inclusive, um dos motivos pela saída da cantora d'Os Mutantes.