Mostra na Sala Redenção celebra os 200 anos da imigração alemã no Brasil

De 2 a 30 de setembro a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333), em parceria com o Goethe-Institut Porto Alegre, exibe a mostra Identidades em deslocamento: migrações na Alemanha contemporânea. A programação celebra os 200 anos da imigração alemã no Brasil e propõe uma reflexão sobre o processo migratório na Alemanha moderna. Através de uma seleção de filmes que exploram a complexidade da afirmação de identidades nas interações culturais vividas pelos imigrantes, o público é convidado a expandir sua perspectiva sobre as experiências migratórias. A programação tem entrada franca e é aberta à comunidade em geral.

As obras escolhidas compartilham temas profundos, como a busca por identidade e pertencimento. Exílio e Em Trânsito exploram o impacto da discriminação e da identidade assumida em contextos de deslocamento forçado. Sem Ressentimentos e Le Prince destacam a interação entre indivíduos que se encontram em diferentes contextos da vida. Amor, marco alemão e morte oferece uma visão sobre a cultura musical dos imigrantes turcos na Alemanha, enquanto Jadup e Boel explora a relação entre a memória do passado e as mudanças no presente através da descoberta de uma brochura marxista entre ruínas.



Toubab é uma comédia sobre a tentativa desesperada de evitar a deportação, misturando humor e crítica social, e Em Nome de Xerazade proporciona uma visão apocalíptica e cômica das experiências de quatro imigrantes. Último dos filmes estrangeiros, Almanya – Willkommen in Deutschland narra com afeto a viagem de uma família imigrante turca e suas reflexões sobre o conceito de pátria. Juntos, os filmes que compõem a mostra oferecem uma visão multifacetada das questões enfrentadas por imigrantes.



Para finalizar a mostra, a perspectiva é alternada com a inclusão do filme brasileiro Os olhos na mata e o gosto da água, de Luciana Mazeto e Vinicius Lopes, que traz o viés da imigração no Rio Grande do Sul, propondo uma reflexão sobre o significado de heranças e ancestralidades culturais. Realizado em 2020, o documentário foi rodado na cidade gaúcha de Santa Maria do Herval e em Berlim, capital da Alemanha.



Confira a programação:



Exílio (dir. Visar Morina | 2020 | 121 min)

Xhafer é um engenheiro farmacêutico de 45 anos nascido no Kosovo e que vive na Alemanha. De repente, ele passa a sentir-se discriminado e intimidado no trabalho devido à sua origem étnica. Quando encontra um rato morto pendurado no portão da sua casa, fica imediatamente claro para ele que seus colegas racistas podem estar por trás disso.



02 de setembro | segunda-feira | 16h

10 de setembro | terça-feira | 16h

17 de setembro | terça-feira | 19h + conversa com professor Nilo Piana de Castro





Sem ressentimentos (dir. Faraz Shariat | 2020 | 92 min)

Parvis (Benjamin Radjaipour), filho de iranianos exilados, lida com a vida em sua pequena cidade, entregando-se à cultura pop e encontros em aplicativos de relacionamentos. Depois de ser pego furtando em lojas, ele é sentenciado a serviços comunitários em um abrigo para refugiados, onde conhece os irmãos Banafshe e Amon, que fugiram do Irã. À medida que cresce uma atração romântica entre Parvis e Amon, o relacionamento frágil entre os três é posto à prova.



02 de setembro | segunda-feira | 19h

09 de setembro | segunda-feira | 16h

17 de setembro | terça-feira | 16h





Amor, marco alemão e morte (dir. Cem Kaya | 2022 | 98 min)

O documentário de cinema "Amor, marco alemão e morte" de Cem Kaya conta a história singular de uma cultura musical independente na Alemanha, composta por imigrantes da Turquia, e seus filhos e netos. O tema é apresentado de uma forma ao mesmo tempo divertida e complexa, contando com material inédito de arquivo.





03 de setembro | terça-feira | 16h

09 de setembro | segunda-feira | 19h

19 de setembro | quinta-feira | 16h





Em trânsito (dir. Christian Petzold | 2018 | 102 min)

Georg tenta fugir da França após a invasão nazista e assume a identidade de um escritor falecido, cujos documentos ele possui. Preso em Marselha, Georg conhece Marie, uma jovem que está desesperada para encontrar esse autor, seu marido desaparecido.





03 de setembro | terça-feira | 19h + conversa com professor Nilo Piana de Castro

11 de setembro | quarta-feira | 16h

16 de setembro | segunda-feira | 19h





Jadup e Boel (dir. Rainer Simon | 1980 | 104 min)

Uma pequena localidade na Alemanha Oriental comemora os trabalhos de conclusão do vigamento de um centro comercial. Ao lado, uma casa antiga desaba. Entre as ruínas é encontrada uma antiga brochura sobre marxismo à qual Jadup, o atual prefeito prefeito, presenteara Boel, uma jovem refugiada.



04 de setembro | quarta-feira | 19h

12 de setembro | quinta-feira | 16h

18 de setembro | quarta-feira | 16h





Em nome de Xerazade ou o primeiro Biergarten de Teerã (dir. Narges Kalhor | 2019 | 75 min)

Narges Kalhor nos mergulha em um apocalipse alegre, engraçado e desconstruído de uma teia de histórias enquanto acompanha quatro personagens que se mudaram para a Alemanha para escapar da terrível e perigosa situação política de seus países.



05 de setembro | quinta-feira | 16h

12 de setembro | quinta-feira | 19h

23 de setembro | segunda-feira | 19h





Le Prince (dir. Lisa Bierwirth | 2021 | 125 min)

Quando Monika se envolve em um ataque perto da estação de trem, ela conhece Josef, um empresário congolês que está procurando pessoas para investir em uma mina no Congo. O encontro deles leva a um caso de amor entre duas pessoas com vidas tão diferentes.



05 de setembro | quinta-feira | 19h

13 de setembro | sexta-feira | 16h

23 de setembro | segunda-feira | 16h





Toubab (dir. Florian Dietrich | 2021 | 97 min)

Uma desopilante comédia sobre Babtou, que acaba de sair da prisão, mas não tarda a ver-se de novo em apuros com a polícia: a reincidência leva a que decidam deportá-lo para o Senegal. Para tentar evitar a deportação, Babtou e Dennis, o seu melhor amigo, estão dispostos a tudo, custe o que custar.



06 de setembro | sexta-feira | 16h

13 de setembro | sexta-feira | 19h

30 de setembro | segunda-feira | 16h





Almanya – Willkommen in Deutschland (dir.Yasemin amdereli | 2011 | 101 min)

Em 1964, Hüseyin Yilmaz sai da Turquia e vai para a Alemanha. Mais tarde, traz a esposa e os filhos. Agora, sua neta relata com afeto e humor a história da família durante a viagem de férias do clã a seu lugar de origem. Qual é sua verdadeira pátria é a questão que cada um deverá colocar para si mesmo.



06 de setembro | sexta-feira | 19h

16 de setembro | segunda-feira | 16h





Os olhos na mata e o gosto da água (dir. Luciana Mazeto e Vinicius Lopes | 2020 | 37 min)

No Brasil, os habitantes de Santa Maria do Herval, uma colônia germânica fundada no final do século XIX, permanecem orgulhosos de suas raízes alemãs. Iniciando com texto do pesquisador alemão-turco Ilhami Peker, que usa da ironia para analisar diferentes movimentos migratórios, o filme questiona o complexo processo de construção de uma identidade nacional. Realizado em 2020, com financiamento do próprio Goethe-Institut, o documentário foi rodado na cidade gaúcha de Santa Maria do Herval e em Berlim, capital da Alemanha.



30 de setembro | segunda-feira | 19h + conversa com os diretores do filme