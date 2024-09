Programação especial celebra 102 anos do prédio da Biblioteca Pública do Estado

A Biblioteca Pública do Estado (BPE) convida o público para celebrar o aniversário de 102 anos de seu prédio histórico, situado na rua Riachuelo, 1190, em Porto Alegre. As comemorações contarão com um passeio fotográfico, exposição de arte vestível e até mesmo um recital. A primeira atração é o encontro Um Olhar para a Biblioteca, que acontece neste sábado (31), das 11h às 13h. Quem quiser participar está convidado a trazer seu celular e explorar os espaços da Biblioteca, por meio das lentes da sua câmera, sob a orientação do fotógrafo Nilton Santolin. As melhores fotos serão destacadas no Instagram da BPE. Não é necessário inscrição prévia.



Na semana seguinte, de 5 a 14 de setembro, a artista Jeannine Krischke (Jeaninne Art Wear) apresenta sua exposição de arte vestível, sempre das 12h às 18h, na Sala Borges de Medeiros. Intitulada Porto Alegre, de cenário a personagem, a mostra foi idealizada pela artista para participar da plataforma internacional Art Brasil, sediada na Bélgica. No dia 5 de setembro, às 14h, cada país participante aparecerá ao vivo na plataforma para registrar a sua presença. A exposição apresenta têxteis com mais de 50 estampas autorais da artista, inspiradas no icônico prédio da Biblioteca. Parte da renda arrecadada com a venda das peças é revertida para a BPE, por meio da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado.



No dia 24 de setembro, às 19h, a Orquestra Villa-Lobos apresentará um recital para encerrar as festividades, no Salão Mourisco da BPE, com jovens talentos musicais da Lomba do Pinheiro conduzidos pela professora e regente Cecília Rheingantz Silveira. O prédio da BPE foi inaugurado como parte das comemorações do Centenário da Independência em 7 de setembro de 1922. Construído por sugestão de Victor Silva, foi projetado pelos engenheiros Affonso Hebert e Teófilo Borges de Barros, das Obras Públicas do Estado. O funcionamento da BPE é de segunda a sexta, das 10h às 18h, e sábados, das 10h às 17h, sempre com entrada gratuita.