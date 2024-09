Exposição celebra 6 anos do Fotoclube Porto-alegrense

A exposição Olhares: 6 Anos do Fotoclube Porto-alegrense estará disponível para visitação gratuita a partir deste domingo (1) até o dia 29 de setembro, no Espaço Cultural Canoas Shopping (av. Guilherme Schell, 6750) de segunda à sábado, das 10h às 22h e nos domingos e feriados, das 11h30 às 22h. A iniciativa celebra o aniversário da associação, fundada em 2018 e que reúne periodicamente os amantes da arte. A abertura oficial reunirá fotógrafos e convidados no Espaço Cultural na segunda-feira (2) às 18h.Além de promover a exposição no município, por meio de uma cooperação com a CICS - Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Canoas, a entidade irá realizar uma capacitação de fotografia digital para jovens empreendedores já selecionados.