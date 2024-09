Feira Ecológica do Bom Fim celebra 33 anos neste sábado

A Feira Ecológica do Bom Fim vai celebrar 33 anos de existência com festa no sábado (31), das 8h30min às 12h30min, na Avenida José Bonifácio. Para a realização do evento, foi criada uma força-tarefa entre os feirantes, que estão organizando diversas atrações, presenteando assim os frequentadores e apoiadores do espaço. O acesso à festa é aberto ao público em geral e gratuito. Caso chova, o evento será transferido para o dia 7 de setembro.Entre os convidados, estão confirmados shows com Frank Jorge, que terá como mote seus 40 anos de trajetória musical, e InDUO, formado por Luizinho Santos (sax) & Bethy Krieger (piano), combinando música instrumental e MPB com a linguagem jazzística. O jornalista, escritor, tradutor e youtuber Eduardo Bueno, o Peninha, será nomeado padrinho da festa, simbolizando a importância dos consumidores para o espaço. Todos são frequentadores da feira de longa data.O evento contará também com uma Mística envolvendo as famílias de agricultores. A cerimônia, muito conhecida no meio da agroecologia, terá como objetivo sensibilizar as pessoas para a importância da terra, do cultivo e de quem atua nessa atividade. As crianças vão se divertir com pintura facial, com a educadora Laís Faveri, e bolhas de sabão gigantes, com Thainê Monteiro.A data marca o Dia do Nutricionista. Por isso, profissionais da área ligados à PUCRS e ao Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição da UFRGS farão atividades educativas durante a manhã. Entre as bancas convidadas, ainda estão a Amurt-Amurtel, TransLAB.URB, Banana Verde Produtos Ecológicos, Centro Agrícola Demonstrativo (CAD), Coletivos Preserva Redenção e Preserva Parque Marinha, Ser Ação e Instituto do Câncer Infantil. Confira a programação completa:8h30min – Abertura do palco e boas-vindas9h – Entrega dos cestos de orgânicos aos vencedores do Concurso Fotográfico Um Olhar Sobre a Feira9h15min – Pocket show com InDUO - Luizinho Santos & Bethy Krieger 10h – Mística dos feirantes seguida do cerimonial da festa, homenagem ao Dia do Nutricionista e Parabéns à você com distribuição de torta aos clientes11h15min – Pocket show com Frank Jorge Acústico