Terceira edição do Festival Musicante celebra a diversidade no RS

O III Musicante - Festival de Música do Migrante acontece no próximo sábado (31), a partir das 14h, no Centro de Eventos Barros Cassal (rua Dr. Barros Cassal, 220). O evento é uma iniciativa do CIBAI Migrações, em parceria com o Instituto KOINÓS, e conta com a direção artística e produção musical do produtor cultural, músico e compositor gaúcho Santiago Neto. A entrada é franca.A programação do festival inclui uma série de oficinas e ensaios técnicos para as apresentações musicais, feira de artesanato e atividades interativas, proporcionando uma experiência rica e diversificada para todos os participantes. Entre as atrações, está a participação do rapper angolano Kizua Trindade, que nasceu nos anos finais da guerra civil de Angola e veio estudar no Brasil em 2012.