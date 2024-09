Oficina de chacarera e literatura latino-americana ocorre neste sábado na Fundação Ecarta

Neste sábado (31), das 15h30min às 17h, ocorre a oficina Las Voces de Latinoamérica - Poesia, vozes, encontros e movimento, integrando aula de chacarera e leituras de textos literários de autores da região na Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943). A atividade compõe o projeto Folcloreando, desenvolvido pelas professoras de dança Carla Pfeifer e Marta Severo. A intenção é realizar esta oficina uma vez por mês com o objetivo de difundir aspectos culturais dos diferentes países vizinhos de língua espanhola. O encontro é aberto a todos os públicos e não exige conhecimento prévio. A inscrição pode ser feita pelo telefone (51) 99807-0598 e custa R$ 35,00 por pessoa. O evento contará com a participação da estudante de Letras, Lara Arena, que desenvolve o projeto Ecos Literários com seleção de textos e poemas de diferentes autoras, como a poeta argentina Alfonsina Storni. A partir de um momento de leitura compartilhada em voz alta o projeto promove um espaço de escuta, aproximação e reflexão sobre o reconhecimento da identidade latino-americana. A oficina integra o projeto Ecarta Anfitriã da Fundação Ecarta, acolhendo propostas ligadas à arte e educação. As professoras Carla e Marta já ministram aulas semanais de danças latino-americanas todas às terças-feiras, entre 15h30min e 16h30min.