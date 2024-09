Rock de Galpão lança novo single em Porto Alegre

Com uma trajetória que ultrapassa os 17 anos, o grupo Rock de Galpão traz um novo lançamento: a canção autoral Os Vikings do Jarau. Ela surgiu a partir de uma conversa despretensiosa entre Tiago Ferraz e Túlio Urach, onde à beira do Rio Uruguai, os dois imaginavam uma embarcação viking descendo o rio. A partir dessa inspiração, Túlio Urach escreveu um poema que foi musicado por Tiago e demais integrantes da banda compuseram os arranjos. Os Vikings do Jarau será lançado nesta sexta-feira (30) em todas as plataformas digitais. Já o show de lançamento acontece no sábado (31), no Grezz (rua Almirante Barroso, 328). Os ingressos para o show de lançamento já estão disponíveis para compra antecipada na plataforma Sympla, e custam a partir de R$30,00 + taxas.Formado por Tiago Ferraz (voz e guitarra), Guilherme Gul (bateria), Guilherme Goulart (acordeon), Mestre Kó (teclados) e Gustavo Viegas (baixo), a banda agrega ao já consolidado trabalho de resgate cultural o caminho da composição autoral impregnado do mesmo conceito: a fusão do tradicional e do moderno, o apreço aos versos de conteúdo e qualidade e a mesma vontade de tocar o coração e a mente de seus seguidores e de todo aquele que aprecia a boa arte. Para celebrar a nova fase, o grupo planeja o lançamento de um single autoral a cada 40 dias até o próximo ano, sendo lançadas pelo menos 8 novas músicas. O lançamento do documentário, captado ano passado através de projeto da Lei Roaunet, também tem lançamento previsto para 2025.