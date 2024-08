Revista produzida pelos alunos de jornalismo da UFRGS é lançada nesta quinta

Nesta quinta-feira (29), às 18h30min, acontece o evento de lançamento da Sextante, revista produzida por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). A cerimônia ocorre no Auditório 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (rua Ramiro Barcelos, 2705), com a participação de Kelly Matos, Eduardo Gabardo, Bruno Baraldo e Julia Dantas no debate.A 63ª edição da revista traz dois temas pela primeira vez em sua história. A revista é produzida ao longo do semestre do curso de Jornalismo, que foi impactado pelas enchentes de maio. Por isso, após a retomada das atividades, foi decidido focar a edição impressa no modo como as águas afetaram a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, o tema decidido anteriormente permaneceu sendo construído para a edição online. Com foco no dois, as matérias produzidas abordam o número de forma literal e figurada, como: duas rodas, segunda chance, esporte em dupla, bissexualidade e guarda compartilhada.Para discutir o tema, a equipe editorial convidou os jornalistas Kelly Matos e Eduardo Gabardo, o matemático e filósofo Bruno Baraldo e a escritora Julia Dantas, que recentemente publicou o romance A mulher de dois esqueletos. O evento também contará com atrações artísticas.A revista teve sua primeira edição em 1989, nascendo como modo de unir a teoria da sala de aula com a prática de uma redação jornalística. A disciplina encarregada de produzir a Sextante é ministrada pelas professoras Thaís Furtado e Gisele Reginato.