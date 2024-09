Roberta Trevisan lança novo livro da série Matilda em Porto Alegre

A história sobre as crianças do Clube de Leitura Rabo de Tatu vai chegar à capital gaúcha no próximo fim de semana. O livro Matilda e o Mistério da Biblioteca, da escritora Roberta Trevisan, será lançado na Livraria Leitura do Barra Shopping Sul (av. Diário de Notícias, 300), no próximo sábado (31), a partir das 15h até às 17h. A obra é a segunda da série da personagem, que já vendeu mais de 3,5 mil exemplares. O livro tem ilustrações em aquarela do artista catarinense Claudio Toscan Jr. Os dois primeiros volumes da série Matilda estarão disponíveis pelo valor de R$ 39,90 cada.Matilda é uma menina de 11 anos que vive na cidade fictícia de Vale Real. No primeiro livro – Matilda e o Clube de Leitura –, junto das amigas Malu e Bel e do amigo Tufo, ela precisa garantir que o encontro secreto do clube não seja descoberto pelo trio formado por Savana, Leona e Vítor. Os dois grupos acabam se unindo e fazendo uma viagem fantástica pelo mundo da leitura, com referências à várias obras da literatura nacional e internacional. Na nova história, os membros do clube de leitura Rabo de Tatu investigam mistérios que estão assombrando a cidade e ameaçando o seu famoso festival de inverno. Uma história de investigação que vai de encontro a outra profissão da autora Roberta Trevisan, que também é delegada da Polícia Civil. Foi para aliviar o peso do trabalho na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente que Roberta Trevisan decidiu escrever histórias infantis. Hoje plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento, Roberta é mãe do Bernardo, 8 anos, e do Antonio, 6 anos. Com as aventuras da Matilda, que constrói também com ideias dos meninos, ela quer incentivar que as famílias tenham mais momentos junto das crianças e dos livros. Após o segundo livro, a autora adianta que as aventuras de Matilda continuarão. Roberta planeja mais dois volumes para concluir a história da menina de Vale Real. As novas aventuras devem chegar em 2025 e 2026.