Zeca Pagodinho chega a Porto Alegre para celebrar quatro décadas de carreira

Zeca Pagodinho está pronto para protagonizar um marco notável em sua carreira. O maior nome da história do samba comemora 40 anos de sucesso ininterruptos e 65 anos de vida com a realização de uma turnê especial. Os shows em Porto Alegre acontecem neste final de semana, no sábado (31) às 21h e domingo (1) às 20h, no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), e os ingressos estão disponíveis na plataforma uhuu.com a partir de R$150,00. Ao longo de quatro décadas, o artista consolidou seu lugar como uma figura emblemática na música brasileira, conquistando corações com sua voz e talento. Para celebrar essa impressionante trajetória, o embaixador de Xerém anunciou uma série de megashows pelo país, que promete atrair fãs de todas as idades. A turnê Zeca Pagodinho 40 Anos levará o público a uma viagem musical repleta de sucessos que marcaram época, além de grandes clássicos de seu repertório, que compõem a riqueza do samba brasileiro. Além de sua carreira musical, Zeca também é reconhecido por seu compromisso com a preservação e promoção do samba. Ele se tornou um defensor incansável da cultura brasileira, mantendo vivas as tradições do samba e inspirando novas gerações a se conectarem com suas raízes.