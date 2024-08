Alunos avançados da Escola da OSPA apresentam recital no Goethe-Institut

A Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) dá continuidade às apresentações abertas à comunidade com um recital especial nesta quinta-feira (29), às 19h. Estudantes avançados de cordas e sopros convidam o público a apreciar um programa com obras de Bach, Rossini, Saint-Saens, Villa-lobos e Françaix. A apresentação ocorre no Goethe-Institut de Porto Alegre (rua 24 de Outubro, 112) e tem entrada franca. O pianista e professor da UERGS Paulo Bergmann acompanha os alunos ao piano. O recital começa com uma interpretação da oboísta Ana Tomazi, jovem talento da Escola. Ela apresenta Concerto para Oboé em Ré Menor, de Johann Sebastian Bach. Em seguida, o estudante de clarinete Bruno Darela interpreta Introdução Tema e Variações, de Giacomo Rossini, e depois a violoncelista Samara Moraes toca um movimento do Concerto para violoncelo e orquestra em lá menor, de Camille Saint-Saens. Quarteto de cordas n°1, de Heitor Villa-lobos, será interpretado por Saori Tomoto (violino), Tom Francisco da Rosa (violino), João Perius (viola) e Calíope Beber (violoncelo). Para encerrar a noite, Leonardo Timóteo (clarinete) apresenta um trecho do Concerto para clarinete, de Jean Françaix.