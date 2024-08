Encontro Inédito Flu & Carlinhos + Frank & Plato ocorre nesta sexta

Na sexta-feira (30), a partir das 20h, o palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (rua da República, 575) vai receber o encontro dos Quatro Cavaleiros do Aiquedelícia, nome do espetáculo com os shows de Flu & Carlinhos Carneiro, tocando o recém lançado álbum Flulinhoneiro, e Frank & Plato e Empresa Pimenta, com seus hits cultuados desde os anos 1990, agora prestes a serem lançados em álbum. No repertório do show, além das músicas novas, um apanhado de suas vidas será apresentado. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, de R$35,00 a R$75,00. O título do show, Os Quatro Cavaleiros do Aiquedelícia, é uma ideia de música inédita reunindo Flu, Carlinhos, Frank e Plato, que pode chegar ao público pela primeira vez na sexta.A reunião inédita das duplas acontece em bom momento de ambas trajetórias. A dupla Flu & Carlinhos é um desatino autoral pós-pandêmico de amigos e parceiros de longa data, que rendeu o álbum Flulinhoneiro, lançado em janeiro pelo selo paulista Maxilar Music. Já a dupla Frank & Plato iniciou a sua trajetória musical em 1993, como um trabalho paralelo do compositor e multi-instrumentista Frank Jorge e do músico Plato Divorak, concebido em formato acústico. Juntos, criaram um repertório que sacudiu a cena independente de Porto Alegre nos anos 1990.