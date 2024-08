Beatriz Dagnese é a convidada de mais uma série de bate-papos no Espaço Cultural HPM

O Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (Largo João Amorim de Albuquerque, 72) hospeda às 17h desta quarta-feira (28) a artista plástica gaúcha Beatriz Dagnese para o primeiro de três encontros da nova edição da série de bate-papos Roda de Cultura. A conversa será mediada pela arquiteta Lídia Fabrício, responsável pela expografia do espaço, e pela empresária Ilita Patrício, proprietária do hotel. A entrada é franca e aberta ao público em geral, porém com vagas limitadas – mediante inscrição pelo WhatsApp (51) 9859-55690.Em paralelo, prossegue no local até 13 de outubro a exposição Tramas, Rendas e Bilros, com mais de 20 desenhos já conhecidos ou inéditos, ressaltando a marca particular de Beatriz Dagnese: o uso de nanquim e grafite sobre papel na criação de imagens que transitam entre o figurativo e o abstrato. Beatriz participará de outros dois encontros da série de bate-papos Roda de Cultura, com mediação por protagonistas do setor cultural, sempre quarta-feira às 17h: 25 de setembro e 9 de outubro. Nascida e criada em uma família de agricultores de ascendência italiana na zona rural de Nova Bassano (Serra Gaúcha), Beatriz iniciou sua trajetória nas artes plásticas de modo intuitivo, com 24 anos, ao ter sua atenção despertada por ilustrações publicadas na imprensa de Porto Alegre, para onde havia migrado na juventude, por conta do trabalho como enfermeira.O encorajamento constante pelos amigos a levou a socializar pela primeira vez a sua obra, inscrevendo-se na edição 2008 do Salão do Jovem Artista, promovido pela Secretaria Estadual da Cultura. Resultado: o primeiro lugar na região da Serra Gaúcha. Dali em diante, Beatriz teria o seu trabalho reconhecido em outros certames, como o Salão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre (Menção Honrosa) e Bienal do Mercosul de 2015. Aposentada da enfermagem e hoje totalmente dedicada ao trabalho com desenho, seu trabalho tem sido compartilhado em mostras individuais e coletivas dentro e fora do Rio Grande do Sul.