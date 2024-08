Rancho Tabacaray recebe programação cultural e gastronômica do Piquete El Topador durante o mês Farroupilha

A partir deste domingo (1), o Rancho Tabacaray (av. Vicente Monteggia, 2770) abre as portas do seu espaço para a tão aguardada programação farroupilha. O empreendimento, inaugurado em junho de 2022 pela multiplataforma El Topador, se consolidou como um local de valorização da cultura e da gastronomia gaúcha em Porto Alegre e irá absorver, pelo terceiro ano consecutivo, os festejos do Piquete El Topador, que chega a sua 5ª edição em 2024. A agenda desenhada pelo mestre parrillero Antônio Costaguta ganha corpo nestas cinco semanas de atividades, reunindo mais de 20 eventos ao longo do mês. Nas quartas-feiras, o Rancho receberá instituições sociais de Porto Alegre. Os convidados – crianças, jovens adultos, PCDs e idosos - vão acompanhar gratuitamente atividades artísticas e degustação de receitas típicas. Os shows com artistas locais consagrados e identificados com a cultura gaúcha estão programados para as noites de quintas-feiras. Quarteto Coração de Potro abre a programação musical no dia 5/9, e Luiz Marenco subirá ao palco do Rancho na semana seguinte, dia 12/9. Completam a agenda Loma Solaris, dia 19/9 e Grupo Carqueja dia 26/9. Os shows acontecem sempre às 20h – os portões abrem às 18h, e os ingressos individuais custam a partir de R$120,00 + taxas e podem ser adquiridos pelo Sympla. Além dos shows, os eventos contarão com cardápio do fogo assinado pelo El Topador comercializado no local.Aos sábados estão programados almoços direto da parrilla com música ao vivo e oficinas temáticas. Giordano Tarso, do Colheita Butique Sazonal, encerra a sequência de três aulas participativas no dia 28/9 com a sua Oficina de Charcutaria. No dia 14/9, Rafael Zanini ministrará uma Oficina de Desossa. Para encerrar as atrações do mês farroupilha, uma oficina de afiação de faca ocorre no dia 7/9. As aulas acontecem a partir das 11h, e o investimento é de R$160,00 por pessoa, à venda pelo Sympla.Os domingos de setembro serão regados de almoços especiais com muita pecuária assada em fogo de chão, especialmente o tradicional costelão, com acompanhamentos direto da brasa. No dia 1º, a música fica por conta de Luciano Maia. Já no dia 29, Daniel Torres. O investimento é de R$170,00 por pessoa e os ingressos também podem ser adquiridos pelo Sympla.Já na data mais emblemática dos gaúchos, o feriado de 20 de setembro, será feita uma celebração com almoço em volta de um fogo de chão. Serão servidos cortes variados de carne, acompanhamentos e bebidas. Completam o dia o show de Leonel Gomez, recreação campeira para as crianças e um espaço verde a céu aberto para que as famílias possam desfrutar ao máximo desta data. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla a um valor de R$200,00 por pessoa, incluindo almoço e show.