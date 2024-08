Sarau Meus Discos e Nada Mais tem primeira edição aberta ao público nesta quarta

Nesta quarta-feira (28), o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe a primeira edição aberta ao público do sarau Meus Discos e Nada Mais. Comandado pela jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin, o evento integra o projeto A História do Disco, que reúne o podcast de mesmo nome, que estreou sua quinta temporada no último dia 22, sendo um dos programas de música mais ouvidos no Spotify Brasil.A edição traz o tema Primeiros Discos e conta com a participação do músico, compositor e arranjador Arthur de Faria, autor de biografias de nomes como Elis Regina e Lupicínio Rodrigues, o jornalista e pesquisador musical Lucio Brancato, apresentador do canal Altos Plays, e da cantora e compositora Ianaê Régia, que em 2023 lançou seu primeiro álbum, Afroglow. A casa abre às portas às 19h com discotecagem do DJ Damon Meyer e feira de vinil e o sarau inicia às 20h. Ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla com valores entre R$25,00 e R$70,00. O sarau contará com edições mensais que trarão temas que pautam a seleção dos discos dos convidados. O público também poderá adquirir discos de vinil, à venda com curadoria de Meyer, que é um dos responsáveis pelo coletivo Vitrola RS.