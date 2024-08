Edu Natureza comemora 50 anos de música em show inédito no Teatro Glênio Peres

O espetáculo Edu Natureza – 50 Anos marca meio século de atuação artística do compositor, multi-instrumentista, arranjador, cantor, letrista e professor de música Edu Natureza. Serão duas apresentações, na sexta-feira (30) e sábado (31), às 19h, no Teatro Glênio Peres, junto à Câmara de Vereadores de Porto Alegre (av. Loureiro da Silva, 255). O espetáculo integra a VIII Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres. A entrada é franca e os convites podem ser retirados na Seção de Memorial. A distribuição de ingressos ocorre de segunda a quarta-feira, e nos dias de apresentação, podem ser obtidos 30 minutos antes do espetáculo se houver disponibilidade.Show de múltiplas influências e estilos musicais, o repertório traz canções compostas por Edu Natureza (teclado, percussão e voz), acompanhado de Luizinho Santos (saxofones e flautas), Ronie Martinez (bateria) e Nico Bueno (baixo). As composições autorais, em sua parte instrumental, são criadas tendo como base ritmos de diversas regiões brasileiras, sul e centro-americanas. O samba, choro, xote, chamamé, partido-alto, candombe, baião, afoxé, frevo, bossa-nova, marcha rancho, maracatu, xaxado, forró pé-de-serra e valsa, em compassos de 5/4, 7/4, 6/8 e suas fusões, resultam em combinações inéditas.