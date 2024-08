Australian Connection Festival acontece nesta sexta em Porto Alegre

O sucesso da turnê do Hoodoo Gurus pelo Brasil, realizada em 2023, foi tão grande que a banda vai retornar ao nosso país para se apresentar num evento superespecial. Ao lado do GANGgajang e do Reggae Spys, o grupo será uma das atrações do Australian Connection Festival, que vai passar pelo Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), nesta sexta-feira (30) às 21h. Os ingressos, à venda no Sympla, custam entre R$ 115,00 e R$ 800,00. O show de abertura fica por conta da banda Califa Surf. Misturando reggae e surf music, o evento reunirá alguns dos expoentes do rock que era feito na terra dos cangurus e dos coalas, sobretudo na década de 80. Hoodoo Gurus, GANGgajang e Reggae Spy, que possuem incontáveis sucessos radiofônicos e a admiração permanente do público brasileiro, prometem uma noite animada e divertida, ainda mais para quem se lembra de músicas como What's My Scene, Sounds of Then (This is Australia) e Clarity of Mind.Na estrada desde 1981, o Hoodoo Gurus é um dos nomes mais importantes do rock australiano. Impulsionada por vários singles de sucesso, como Good Times, Come Anytime e 1000 Miles Away, a banda permaneceu um tempo fora de cena, entre 1998 e 2004. Hoje o grupo é composto por Dave Faulkner (vocal/guitarra), Brad Shepherd (guitarra), Richard Grossman (baixo) e Nik Rieth (bateria).O GANGgajang é uma banda australiana de pop rock, criada em 1984. O grupo atualmente é formado por Mark Call Callaghan (vocal/guitarra), Robbie James (guitarra), Peter Willersdorf (baixo), Geoffrey Stapleton (teclado) e Graham Buzz Bidstrup (bateria). A sua canção mais popular, chamada Sounds of Then (This is Australia), foi lançada em dezembro de 1985 e alcançou o Top 40 nas paradas locais. A banda, que nunca interrompeu as suas atividades, excursionou apenas uma vez no Brasil, em 1996.Criado em 2021 por Craig Bloxom, vocalista/baixista do v.Spy v.Spy, o Reggae Spys executa as composições do lendário grupo australiano em versões repaginadas, com um toque de reggae. O guitarrista TK Tarawa e o baterista Young Chrissy Lowe completam a formação do projeto, que mantém vivo o espírito de luta das músicas dos Spys.