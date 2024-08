PUCRS promove o espetáculo "On the Run: O Lado B dos Beatles"

Nesta quinta-feira (29) às 20h, a PUCRS Cultura promove a apresentação musical On the Run, um show com releituras do repertório dos Beatles, realizado por estudantes contemplados com o Edital Cultura no Campus. A apresentação acontece no Teatro da PUCRS (av. Ipiranga, 6681 - Prédio 40) com distribuição gratuita de ingressos pelo Sympla. A ideia de montar um show com repertório de músicas do grupo The Beatles é dos estudantes Bárbara Wagner, Pedro Stahnke e Gustavo Fontella. Em On the Run, os estudantes apresentam novos arranjos de músicas não tão conhecidas da icônica banda de pop da Inglaterra. Entre as canções que integram esse setlist lado B dos Beatles, estão While my guitar gently weeps, do White Album, Penny Lane, do Magical Mistery Tour e Golden Slumber, do Abbey Road. Bárbara Wagner é cantora e compositora, graduanda em Música Popular (UFRGS) e Psicologia (PUCRS). Tornou-se a mais jovem vencedora da semifinal do 15° Festival da Canção Aliança Francesa, avançando para a etapa final no Rio de Janeiro, na qual ficou em segundo lugar e foi premiada com o Prêmio do Voto Popular. Pedro Stahnke começou a tocar bateria aos 12 anos de idade e, desde então, esteve inserido em uma série de projetos musicais independentes. Apaixonado por discos, ele entende a música como a forma mais abstrata da representação artística e se vê como um músico experimental, sem restrições a diferentes estilos ou interpretações musicais. Gustavo Fontella está no sexto semestre de jornalismo na PUCRS e estagia no Laboratório de Jornalismo Integrado da Famecos. Toca violão desde os 7 anos, e começou fazendo aulas por influência dos pais, mas foi levar a música a sério na adolescência, quando ganhou a primeira guitarra.